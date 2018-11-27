شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: العلاقات السعودية التونسية قديمة وإيجابية في خدمة البلدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تونس) أكد ولي العهد الأمير أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، أن العلاقات السعودية التونسية قديمة وإيجابية في خدمة البلدين، وأنه لا يمكن أن يزور شمال أفريقيا دون التوقف في تونس. وقال في حديث للتلفزيون التونسي اليوم (الثلاثاء): «الشعب التونسي عزيز جداً على قلوب الشعب السعودي، ودورنا أن نبني على ما بناه من قبلنا».



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