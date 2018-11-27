شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: مشروع تطوير صرف غرب الدمام سيحدث نقلة نوعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الدمام)

أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على طرح مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بغرب الدمام بسعة تصميمية مقدارها (000ر350 م3/ اليوم ) للمستثمرين يصب في مصلحة التنمية الشاملة بالمنطقة ، كما يؤكد متابعة القيادة الرشيدة لكل ما يهم المواطنين في مختلف مناطق المملكة .

وأشار إلى أن هذا القرار أثلج صدور أهل المنطقة ، وسينهي مشاكل الصرف الصحي، ويسهم في حماية البيئة من التلوث.

ورفع نائب أمير المنطقة الشرقية ، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على حرصها ومتابعتها لتعزيز التنمية الشاملة ، داعيا سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.