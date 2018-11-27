ملاعب الرياض تشهد انطلاق الجولف المفتوحة.. الخميس

محمد بن مسعود - الدمام - يشارك فيها نخبة من الأبطال السعوديين والعرب والدوليين

يُعقد عند الساعة الواحدة من بعد ظهر غدٍ الأربعاء في مقر نادي ملاعب الرياض للجولف، المؤتمر الخاص بالبطولة الدولية الرابعة المفتوحة للجولف، والتي ستُجرى فعالياتها تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ويشارك فيها نخبة من الأبطال السعوديين والعرب والدوليين.

ويستعرض الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف ماجد السرور، ومدير البطولة محمد العيسى، ومالك ملاعب الرياض للجولف المهندس يوسف الدويش، خلال المؤتمر الصحفي، كل ما يتعلق بالبطولة وتفاصيل المنافسات، وما يتعلق بالمشاركين وآلية التنافس، والمستقبل المقبل للاتحاد السعودي للجولف في ظل التوجهات الكبيرة نحو وضع الجولف السعودية على خريطة المتفوقين عالميًا، كأحد أهم توجهات مجلس الإدارة الذي يرأسه ياسر بن عثمان الرميان.

وتنطلق البطولة صباح الخميس عبر موسمها الرابع وتختتم مساء السبت المقبل، ويحمل لقبها السعودي عثمان الملا، وستُجرى على واحد من أفضل ملاعب الجولف في منطقة الشرق الأوسط "ملاعب الرياض للجولف" والذي يبعد عن الرياض نحو 30 كلم من جهة الشمال، وسبق أن احتضن كثيرًا من البطولات الدولية والمحلية من بينها بطولة فولفو الدولية، والتي انطلق منها البطل السعودي ماجد محمد السرور كمتأهل لبطولة العالم في جنوب إفريقيا 2012 كأول إنجاز سعودي دولي في تلك الرياضة.

