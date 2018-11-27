8 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب

محمد بن مسعود - الدمام - من بينهم مكة والمدينة.. وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة بمناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم وعسير والحدود الشمالية والشرقية والباحة والجوف.

وفي التفاصيل، ذكرت الهيئة أن منطقة المدينة المنورة تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة ينبع والأجزاء الساحلية المجاورة، وتبدأ الساعة الواحدة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة الهدا والشفا والطائف والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الواحدة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة من صباح الثلاثاء.

وقالت الأرصاد إن منطقة القصيم تشهد حالة مماثلة من تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة بريدة وعنيزة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الواحدة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة من صباح الثلاثاء.

وذكرت أن المنطقة الشرقية أيضًا تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة حفر الباطن والقيصوصة والخفجي والدمام والجبيل والأحساء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الواحدة صباحًا، وتستمر حتى العاشرة من صباح الثلاثاء.

كما تشهد الحدود الشمالية تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة عرعر وطريف والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الواحدة صباحًا، وتستمر حتى العاشرة من صباح الثلاثاء.

ووصفت الهيئة الحالة بمنطقة الجوف بأنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة القريات وسكاكا والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الواحدة صباحًا، وتستمر حتى العاشرة من صباح الثلاثاء.

وتشهد الباحة أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الحالة بلجرشي والباحة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الواحدة صباحًا، وتستمر حتى العاشرة من صباح الثلاثاء.

وكذلك منطقة عسير تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة أبها والسودة وخميس مشيط ومحايل والنماص والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الواحدة صباحًا، وتستمر حتى العاشرة من صباح الثلاثاء.