شاهد.. العقيلي للجهات الحكومية: استفيدوا من وسائل الإعلام فهي عين رقابية لكم

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طالب الزميل خالد العقيلي الجهات الحكومية والخدمية باعتبار وسائل الإعلام كـ"عين رقابية" مؤكداً أن النقد البناء لا يوجد به أي شخصنة، مستشهداً ببرنامج تم الذي يقدمه وتعرضه القناة السعودية قائلاً "انتقدنا هيئة الإذاعة والتلفزيون ونحن نعمل بها، ونحن لما ننتقد نضع العين على مكامن الخلل".
جاء ذلك في حلقة للبرنامج حملت عنوان "واقع العلاقات العامة في تم".
وقال المختص بالإعلام "طارق الأحمري" في الحلقة: "الإشكالية أنهم يريدون العلاقات العامة فقط لمدح المسؤول، وهناك جهات لايقبلون المتدربين لديهم، كما أن تلك الجهات تسلط الضوء على المسؤول فيها وتتجاهل الموظفين الذين هم سبب نجاح الجهة".
وأضاف: "المتحدث الرسمي في الجهات الحكومية لديه إشكالية؛ صانع القرار فيها يفرض على المتحدث الرسمي إطار معين لا يخرج منه، والبعض يجتهد بدون سياسات واضحة".
وقال ضيف البرنامج ناصر العيسى: "أنا لا أدعم الظهور الإعلامي المبتذل للمسؤول، وأدعم بقوة التواصل".
واتفق "الأحمري"، و"العيسى" على أن بعض الجهات الحكومية ليس لديها خطة إستراتيجية في العلاقات العامة.
شاهد.. العقيلي للجهات الحكومية: استفيدوا من وسائل الإعلام فهي عين رقابية لكمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-27
طالب الزميل خالد العقيلي الجهات الحكومية والخدمية باعتبار وسائل الإعلام كـ"عين رقابية" مؤكداً أن النقد البناء لا يوجد به أي شخصنة، مستشهداً ببرنامج تم الذي يقدمه وتعرضه القناة السعودية قائلاً "انتقدنا هيئة الإذاعة والتلفزيون ونحن نعمل بها، ونحن لما ننتقد نضع العين على مكامن الخلل".
جاء ذلك في حلقة للبرنامج حملت عنوان "واقع العلاقات العامة في تم".
وقال المختص بالإعلام "طارق الأحمري" في الحلقة: "الإشكالية أنهم يريدون العلاقات العامة فقط لمدح المسؤول، وهناك جهات لايقبلون المتدربين لديهم، كما أن تلك الجهات تسلط الضوء على المسؤول فيها وتتجاهل الموظفين الذين هم سبب نجاح الجهة".
وأضاف: "المتحدث الرسمي في الجهات الحكومية لديه إشكالية؛ صانع القرار فيها يفرض على المتحدث الرسمي إطار معين لا يخرج منه، والبعض يجتهد بدون سياسات واضحة".
وقال ضيف البرنامج ناصر العيسى: "أنا لا أدعم الظهور الإعلامي المبتذل للمسؤول، وأدعم بقوة التواصل".
واتفق "الأحمري"، و"العيسى" على أن بعض الجهات الحكومية ليس لديها خطة إستراتيجية في العلاقات العامة.
27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440
11:39 PM
ضمن حلقة من برنامج "تم" مؤكداً على أن النقد البناء لا يوجد به أي شخصنة
طالب الزميل خالد العقيلي الجهات الحكومية والخدمية باعتبار وسائل الإعلام كـ"عين رقابية" مؤكداً أن النقد البناء لا يوجد به أي شخصنة، مستشهداً ببرنامج تم الذي يقدمه وتعرضه القناة السعودية قائلاً "انتقدنا هيئة الإذاعة والتلفزيون ونحن نعمل بها، ونحن لما ننتقد نضع العين على مكامن الخلل".
جاء ذلك في حلقة للبرنامج حملت عنوان "واقع العلاقات العامة في تم".
وقال المختص بالإعلام "طارق الأحمري" في الحلقة: "الإشكالية أنهم يريدون العلاقات العامة فقط لمدح المسؤول، وهناك جهات لايقبلون المتدربين لديهم، كما أن تلك الجهات تسلط الضوء على المسؤول فيها وتتجاهل الموظفين الذين هم سبب نجاح الجهة".
وأضاف: "المتحدث الرسمي في الجهات الحكومية لديه إشكالية؛ صانع القرار فيها يفرض على المتحدث الرسمي إطار معين لا يخرج منه، والبعض يجتهد بدون سياسات واضحة".
وقال ضيف البرنامج ناصر العيسى: "أنا لا أدعم الظهور الإعلامي المبتذل للمسؤول، وأدعم بقوة التواصل".
واتفق "الأحمري"، و"العيسى" على أن بعض الجهات الحكومية ليس لديها خطة إستراتيجية في العلاقات العامة.
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المصدر : الخليج 365
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