- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع وزير الأوقاف اليمني: مليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام والتعايش مع الآخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أحمد عطية أن قرار القيادة السياسية وتحالف دعم الشرعية في اليمن لتحرير ما تبقى من محافظة الحديدة غربي اليمن، وكل المناطق التي لا تزال تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، حتميٌّ ولا رجعة عنه.
وقال في المحاضرة التي ألقاها اليوم بجامعة إقليم سبأ في محافظة مأرب اليمنية: "إن مليشيات الحوثي الانقلابية لا تؤمن بالسلام والتعايش مع الآخر؛ لأنها مليشيا تتلقى توجيهاتها من إيران، وتحاول تغيير هوية اليمن، وانتزاعها من محيطها العربي".
وأشار "عطية" إلى أن المليشيات الحوثية تعمل على تجهيل الشباب والأطفال؛ ليسهل عليها الزج بهم في معاركها العبثية والخاسرة. مشيرًا إلى أن تجنيدها الأطفال والزج بهم إلى محارق الموت انتهاك صارخ للحقوق والقوانين المحلية والدولية والإنسانية.
وزير الأوقاف اليمني: مليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام والتعايش مع الآخروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-27
أكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أحمد عطية أن قرار القيادة السياسية وتحالف دعم الشرعية في اليمن لتحرير ما تبقى من محافظة الحديدة غربي اليمن، وكل المناطق التي لا تزال تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، حتميٌّ ولا رجعة عنه.
وقال في المحاضرة التي ألقاها اليوم بجامعة إقليم سبأ في محافظة مأرب اليمنية: "إن مليشيات الحوثي الانقلابية لا تؤمن بالسلام والتعايش مع الآخر؛ لأنها مليشيا تتلقى توجيهاتها من إيران، وتحاول تغيير هوية اليمن، وانتزاعها من محيطها العربي".
وأشار "عطية" إلى أن المليشيات الحوثية تعمل على تجهيل الشباب والأطفال؛ ليسهل عليها الزج بهم في معاركها العبثية والخاسرة. مشيرًا إلى أن تجنيدها الأطفال والزج بهم إلى محارق الموت انتهاك صارخ للحقوق والقوانين المحلية والدولية والإنسانية.
27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440
11:39 PM
مفيدًا بأن تجنيدها الأطفال انتهاك صارخ للحقوق والقوانين المحلية والدولية
أكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أحمد عطية أن قرار القيادة السياسية وتحالف دعم الشرعية في اليمن لتحرير ما تبقى من محافظة الحديدة غربي اليمن، وكل المناطق التي لا تزال تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، حتميٌّ ولا رجعة عنه.
وقال في المحاضرة التي ألقاها اليوم بجامعة إقليم سبأ في محافظة مأرب اليمنية: "إن مليشيات الحوثي الانقلابية لا تؤمن بالسلام والتعايش مع الآخر؛ لأنها مليشيا تتلقى توجيهاتها من إيران، وتحاول تغيير هوية اليمن، وانتزاعها من محيطها العربي".
وأشار "عطية" إلى أن المليشيات الحوثية تعمل على تجهيل الشباب والأطفال؛ ليسهل عليها الزج بهم في معاركها العبثية والخاسرة. مشيرًا إلى أن تجنيدها الأطفال والزج بهم إلى محارق الموت انتهاك صارخ للحقوق والقوانين المحلية والدولية والإنسانية.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، وزير الأوقاف اليمني: مليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام والتعايش مع الآخر ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف اليمني: مليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام والتعايش مع الآخر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .