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علمت "الخليج 365" أن لجانًا عدة مكونة من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة والمساحة الجيولوجية وغيرها، زارت محافظة الليث أمس واليوم من أجل التحقيق في قضية انهيار سد "وادي الليث"، وكيفية وصول السيول المنقولة إلى داخل محافظة الليث، وتدمير عددٍ من الممتلكات.
وبدأت اللجان منذ صباح أمس الاثنين تحقيقاتها مع عددٍ من القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالمحافظة.
عدة لجان تزور الليث وتحقق في قضية "انهيار السد"عوض الفهمي الخليج 365 2018-11-27
علمت "الخليج 365" أن لجانًا عدة مكونة من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة والمساحة الجيولوجية وغيرها، زارت محافظة الليث أمس واليوم من أجل التحقيق في قضية انهيار سد "وادي الليث"، وكيفية وصول السيول المنقولة إلى داخل محافظة الليث، وتدمير عددٍ من الممتلكات.
وبدأت اللجان منذ صباح أمس الاثنين تحقيقاتها مع عددٍ من القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالمحافظة.
27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440
11:20 PM
من بينها "الرقابة والتحقيق" و"المراقبة العامة" و"المساحة الجيولوجية"
علمت "الخليج 365" أن لجانًا عدة مكونة من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة والمساحة الجيولوجية وغيرها، زارت محافظة الليث أمس واليوم من أجل التحقيق في قضية انهيار سد "وادي الليث"، وكيفية وصول السيول المنقولة إلى داخل محافظة الليث، وتدمير عددٍ من الممتلكات.
وبدأت اللجان منذ صباح أمس الاثنين تحقيقاتها مع عددٍ من القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالمحافظة.
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المصدر : الخليج 365
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