تزامناً مع زيارة ولي العهد.. نشر صورة لأول رئيس تونسي بالزي السعودي

محمد بن مسعود - الدمام - التقطت للحبيب بورقيبة عام 1951 أثناء زيارته إلى المملكة

تزامناً مع الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى تونس، نشر رواد مواقع التواصل, اليوم (الثلاثاء), صورة للرئيس التونسي الحبيب بورقيبة بالزي السعودي، التقطت له عام 1951 أثناء زيارته إلى السعودية؛ حيث استقبله الملك عبد العزيز آل سعود.

وزار الحبيب بورقيبة السعودية عام 1951 ضمن جولاته الدولية العديدة التي كان يهدف من خلالها إلى تدويل القضية التونسية وجمع المال للكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي.

وفشل "بورقيبة" في جمع المال في رحلته، إلا أن الملك عبد العزيز دعمه ماليا ومعنوياً، وكان الدعم المالي كافياً لتمويل عمليات جيش التحرير الوطني التونسي.

وأصبح الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس عام 1957 بعد تحررها من الاحتلال الفرنسي.