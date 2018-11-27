المغلوث لـ"الخليج 365": استثمارات السعودية في مصر الأولى عربيًّا والثانية عالميًّا

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن زيارة ولي العهد تحمل في طياتها الخير للشعبَيْن السعودي والمصري

أكد الدكتور عبد الله أحمد المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر تمثل أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين؛ إذ حملت العديد من الملفات الساخنة في المنطقة، والتطورات في المجالات كافة، السياسية والاقتصادية؛ لما تتميز به العلاقة من التعاون بين البلدين.

وأوضح "المغلوث" لـ"الخليج 365" أن الزيارة تكتسب أهمية استثنائية لمصر بوصفها حليفًا استراتيجيًّا؛ إذ تحتل الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية.

وأضاف: قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية. ويأتي على رأس المشاريع المشتركة بين البلدين مشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة بين مصر والسعودية في إطار منظومة الربط باستثمارات تبلغ 1.5 مليار دولار، ومشروع لإقامة جسر عملاق يربط مدينة شرم الشيخ المصرية برأس حميد في منطقة تبوك شمال السعودية؛ وهو ما يتيح تأمين تنقل أفضل للمسافرين بين البلدين من الحجاج والمعتمرين والسياح والعمالة، إضافة إلى انتشار العمالة المصرية في كل مناطق السعودية؛ إذ يشغل العاملون المصريون قطاعات حيوية، مثل الصيدلة والطب والمحاسبة والتعليم والإنشاءات والمقاولات، إلى جانب علاقات دينية وثقافية متميزة، تتجسد في التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وتابع: هناك اتفاقيات موقَّعة، تتمثل في تجنب الازدواج الضريبي والكهرباء والطاقة والإسكان والتطوير العقاري، وبرنامج تنفيذي تربوي تعليمي، ومذكرة تفاهم بين شركة أرامكو السعودية والشركة العربية لأنابيب البترول، والاستخدامات السليمة للطاقة النووية، والعمل والزراعة والتجارة والصناعة، والتعاون في المجال الثقافي والإذاعة والتليفزيون، ومجال النقل البحري والموانئ، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى مذكرة تفاهم فيما يخص عمل المجلس التنسيقي بين البلدين.

وقال المغلوث: إن العلاقات السعودية - المصرية تمخضت عن توقيع مذكرات لتنفيذ مشاريع إبان زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى مصر عام 2016. ولا ننسى أن هناك تحالفات وتدريبات عسكرية مشتركة، وأن العلاقات السعودية - المصرية لها تاريخ عريق وطويل، وتربطهما مصالح مشتركة. وهذه الزيارة لسمو الأمير محمد بن سلمان تحمل في طياتها الخير للشعبين السعودي والمصري، وترسم آفاق المستقبل لهذين البلدين لمكانتهما الإسلامية والعربية والعالمية.