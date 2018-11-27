انت الان تتابع وحدة جديدة بـ"تعليم مكة" لتطوير وتحسين مدارس القرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - "الحارثي" وجه بالتنسيق معها وتسهيل عملها لإنجاز مهامها أصدر مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد مهدي الحارثي، قرارا بإنشاء وحدة جديدة بإدارة الإشراف التربوي، تعنى وتهتم بتطوير التعليم بمدارس قرى مكة المكرمة حصلت" الخليج 365" على نسخة منه. وجاء فيها تعيين الدكتور عبدالعزيز البارقي مساعد رئيس الإشراف التربوي رئيساً للوحدة، وبعضوية رئيس الشؤون المدرسية بمكتب جنوب مكة ومشرف نظام المقررات وموظف بإدارة الإشراف التربوي. ووجه "الحارثي" رؤساء الشؤون التعليمية بمكاتب التعليم بالتنسيق مع الوحدة والإشراف على تنفيذ خططها في المكتب، وتزويد الوحدة بكل ما يلزم لإنجاز مهامها. وتولى الوحدة متابعة الإشراف ومتابعة تنفيذ خطة الشؤون التعليمية بالمكاتب في تطوير وتحسين التعليم بقرى مكة المكرمة، والتنسيق بين مكاتب التعليم التي تتبع لها المدارس وإدارات الخدمات المساندة لإنجاز كافة متطلبات التطوير والتحسين.

وحدة جديدة بـ"تعليم مكة" لتطوير وتحسين مدارس القرى أحمد العبدالله الخليج 365 2018-11-27 أصدر مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد مهدي الحارثي، قرارا بإنشاء وحدة جديدة بإدارة الإشراف التربوي، تعنى وتهتم بتطوير التعليم بمدارس قرى مكة المكرمة حصلت" الخليج 365" على نسخة منه. وجاء فيها تعيين الدكتور عبدالعزيز البارقي مساعد رئيس الإشراف التربوي رئيساً للوحدة، وبعضوية رئيس الشؤون المدرسية بمكتب جنوب مكة ومشرف نظام المقررات وموظف بإدارة الإشراف التربوي. ووجه "الحارثي" رؤساء الشؤون التعليمية بمكاتب التعليم بالتنسيق مع الوحدة والإشراف على تنفيذ خططها في المكتب، وتزويد الوحدة بكل ما يلزم لإنجاز مهامها. وتولى الوحدة متابعة الإشراف ومتابعة تنفيذ خطة الشؤون التعليمية بالمكاتب في تطوير وتحسين التعليم بقرى مكة المكرمة، والتنسيق بين مكاتب التعليم التي تتبع لها المدارس وإدارات الخدمات المساندة لإنجاز كافة متطلبات التطوير والتحسين. 27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440 10:36 PM "الحارثي" وجه بالتنسيق معها وتسهيل عملها لإنجاز مهامها "الحارثي" وجه بالتنسيق معها وتسهيل عملها لإنجاز مهامها أصدر مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد مهدي الحارثي، قرارا بإنشاء وحدة جديدة بإدارة الإشراف التربوي، تعنى وتهتم بتطوير التعليم بمدارس قرى مكة المكرمة حصلت" الخليج 365" على نسخة منه. وجاء فيها تعيين الدكتور عبدالعزيز البارقي مساعد رئيس الإشراف التربوي رئيساً للوحدة، وبعضوية رئيس الشؤون المدرسية بمكتب جنوب مكة ومشرف نظام المقررات وموظف بإدارة الإشراف التربوي. ووجه "الحارثي" رؤساء الشؤون التعليمية بمكاتب التعليم بالتنسيق مع الوحدة والإشراف على تنفيذ خططها في المكتب، وتزويد الوحدة بكل ما يلزم لإنجاز مهامها. وتولى الوحدة متابعة الإشراف ومتابعة تنفيذ خطة الشؤون التعليمية بالمكاتب في تطوير وتحسين التعليم بقرى مكة المكرمة، والتنسيق بين مكاتب التعليم التي تتبع لها المدارس وإدارات الخدمات المساندة لإنجاز كافة متطلبات التطوير والتحسين.

نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، وحدة جديدة بـ"تعليم مكة" لتطوير وتحسين مدارس القرى ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365