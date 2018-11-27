- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع وحدة جديدة بـ"تعليم مكة" لتطوير وتحسين مدارس القرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أصدر مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد مهدي الحارثي، قرارا بإنشاء وحدة جديدة بإدارة الإشراف التربوي، تعنى وتهتم بتطوير التعليم بمدارس قرى مكة المكرمة حصلت" الخليج 365" على نسخة منه.
وجاء فيها تعيين الدكتور عبدالعزيز البارقي مساعد رئيس الإشراف التربوي رئيساً للوحدة، وبعضوية رئيس الشؤون المدرسية بمكتب جنوب مكة ومشرف نظام المقررات وموظف بإدارة الإشراف التربوي.
ووجه "الحارثي" رؤساء الشؤون التعليمية بمكاتب التعليم بالتنسيق مع الوحدة والإشراف على تنفيذ خططها في المكتب، وتزويد الوحدة بكل ما يلزم لإنجاز مهامها.
وتولى الوحدة متابعة الإشراف ومتابعة تنفيذ خطة الشؤون التعليمية بالمكاتب في تطوير وتحسين التعليم بقرى مكة المكرمة، والتنسيق بين مكاتب التعليم التي تتبع لها المدارس وإدارات الخدمات المساندة لإنجاز كافة متطلبات التطوير والتحسين.
وحدة جديدة بـ"تعليم مكة" لتطوير وتحسين مدارس القرىأحمد العبدالله الخليج 365 2018-11-27
أصدر مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد مهدي الحارثي، قرارا بإنشاء وحدة جديدة بإدارة الإشراف التربوي، تعنى وتهتم بتطوير التعليم بمدارس قرى مكة المكرمة حصلت" الخليج 365" على نسخة منه.
وجاء فيها تعيين الدكتور عبدالعزيز البارقي مساعد رئيس الإشراف التربوي رئيساً للوحدة، وبعضوية رئيس الشؤون المدرسية بمكتب جنوب مكة ومشرف نظام المقررات وموظف بإدارة الإشراف التربوي.
ووجه "الحارثي" رؤساء الشؤون التعليمية بمكاتب التعليم بالتنسيق مع الوحدة والإشراف على تنفيذ خططها في المكتب، وتزويد الوحدة بكل ما يلزم لإنجاز مهامها.
وتولى الوحدة متابعة الإشراف ومتابعة تنفيذ خطة الشؤون التعليمية بالمكاتب في تطوير وتحسين التعليم بقرى مكة المكرمة، والتنسيق بين مكاتب التعليم التي تتبع لها المدارس وإدارات الخدمات المساندة لإنجاز كافة متطلبات التطوير والتحسين.
27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440
10:36 PM
"الحارثي" وجه بالتنسيق معها وتسهيل عملها لإنجاز مهامها
أصدر مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد مهدي الحارثي، قرارا بإنشاء وحدة جديدة بإدارة الإشراف التربوي، تعنى وتهتم بتطوير التعليم بمدارس قرى مكة المكرمة حصلت" الخليج 365" على نسخة منه.
وجاء فيها تعيين الدكتور عبدالعزيز البارقي مساعد رئيس الإشراف التربوي رئيساً للوحدة، وبعضوية رئيس الشؤون المدرسية بمكتب جنوب مكة ومشرف نظام المقررات وموظف بإدارة الإشراف التربوي.
ووجه "الحارثي" رؤساء الشؤون التعليمية بمكاتب التعليم بالتنسيق مع الوحدة والإشراف على تنفيذ خططها في المكتب، وتزويد الوحدة بكل ما يلزم لإنجاز مهامها.
وتولى الوحدة متابعة الإشراف ومتابعة تنفيذ خطة الشؤون التعليمية بالمكاتب في تطوير وتحسين التعليم بقرى مكة المكرمة، والتنسيق بين مكاتب التعليم التي تتبع لها المدارس وإدارات الخدمات المساندة لإنجاز كافة متطلبات التطوير والتحسين.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، وحدة جديدة بـ"تعليم مكة" لتطوير وتحسين مدارس القرى ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة جديدة بـ"تعليم مكة" لتطوير وتحسين مدارس القرى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .