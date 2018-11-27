شاهد .. حملة أمنية تطيح بـ150 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل

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نفَّذت شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة - بمشاركة مندوبين من شركة الكهرباء والهلال الأحمر - حملة أمنية على مخالفي نظام الإقامة والعمل (وطن بلا مخالف).
وبدأت الحملة بعد الساعة الواحدة من فجر يوم الاثنين، بإشراف ومتابعة من قائد شرطة العاصمة المقدسة، ووجود ميداني لقائد شعبة الضبط الإداري، وامتدت حتى ساعات الفجر من يوم الثلاثاء.
وشملت الحملة عددًا من أحياء العاصمة المقدسة، ومواقع تم تحديدها مسبقًا بحيَّيْ الخالدية والعتيببة، وأسفرت عن القبض على (150) من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية من جنسيات مختلفة من أصحاب الظواهر السلبية، كالتسول وغسل المركبات.
وتولى مندوب شركة الكهرباء تسجيل أرقام عدادات المنازل التي كانت تؤوي مخالفين تمهيدًا لرفعها لجهات الاختصاص لتطبيق عقوبة إيواء وتسكين مخالفين، وجرى إعداد المحاضر اللازمة للمضبوطين، وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.
شاهد .. حملة أمنية تطيح بـ150 مخالفًا لنظام الإقامة والعملأحمد العبدالله الخليج 365 2018-11-27
نفَّذت شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة - بمشاركة مندوبين من شركة الكهرباء والهلال الأحمر - حملة أمنية على مخالفي نظام الإقامة والعمل (وطن بلا مخالف).
وبدأت الحملة بعد الساعة الواحدة من فجر يوم الاثنين، بإشراف ومتابعة من قائد شرطة العاصمة المقدسة، ووجود ميداني لقائد شعبة الضبط الإداري، وامتدت حتى ساعات الفجر من يوم الثلاثاء.
وشملت الحملة عددًا من أحياء العاصمة المقدسة، ومواقع تم تحديدها مسبقًا بحيَّيْ الخالدية والعتيببة، وأسفرت عن القبض على (150) من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية من جنسيات مختلفة من أصحاب الظواهر السلبية، كالتسول وغسل المركبات.
وتولى مندوب شركة الكهرباء تسجيل أرقام عدادات المنازل التي كانت تؤوي مخالفين تمهيدًا لرفعها لجهات الاختصاص لتطبيق عقوبة إيواء وتسكين مخالفين، وجرى إعداد المحاضر اللازمة للمضبوطين، وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.
27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440
10:19 PM
من جنسيات مختلفة.. ويمتهنون التسوُّل وغسل المركبات
نفَّذت شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة - بمشاركة مندوبين من شركة الكهرباء والهلال الأحمر - حملة أمنية على مخالفي نظام الإقامة والعمل (وطن بلا مخالف).
وبدأت الحملة بعد الساعة الواحدة من فجر يوم الاثنين، بإشراف ومتابعة من قائد شرطة العاصمة المقدسة، ووجود ميداني لقائد شعبة الضبط الإداري، وامتدت حتى ساعات الفجر من يوم الثلاثاء.
وشملت الحملة عددًا من أحياء العاصمة المقدسة، ومواقع تم تحديدها مسبقًا بحيَّيْ الخالدية والعتيببة، وأسفرت عن القبض على (150) من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية من جنسيات مختلفة من أصحاب الظواهر السلبية، كالتسول وغسل المركبات.
وتولى مندوب شركة الكهرباء تسجيل أرقام عدادات المنازل التي كانت تؤوي مخالفين تمهيدًا لرفعها لجهات الاختصاص لتطبيق عقوبة إيواء وتسكين مخالفين، وجرى إعداد المحاضر اللازمة للمضبوطين، وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.
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المصدر : الخليج 365
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