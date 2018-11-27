السعودية اليوم / نائب أمير منطقة حائل يستقبل رئيس وأعضاء برنامج تطوير وزارة الداخلية

حائل 19 ربيع أول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ، بمكتب سموه في الإمارة اليوم رئيس وأعضاء برنامج تطوير وزارة الداخلية .واطلع سموه خلال اللقاء على العرض المقدم من الرئيس التنفيذي للبرنامج الدكتور زيدان العنزي والوفد المرافق له.وأشاد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بالجهود التطويرية الملموسة في وزارة الداخلية والقطاعات والمرافق التابعة لها التي تحققت - بفضل الله - ثم بالدعم السخي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والجهود المتواصلة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, مؤكدا أن إمارة منطقة حائل بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل لاتألوا جهدا في سبيل ترجمة توجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - في خدمة المواطنين بصورة مثلى, داعياً الله بأن يحفظ الوطن وأن تتكلل مساعي الجميع بالتوفيق .من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية عن شكره لأمير منطقة حائل وسمو نائبه على الحفاوة وحسن الاستقبال والتوجيهات التي تعود بالفائدة للمنطقة والوطن , مشيراً إلى أن البرنامج سيشمل فرق عمل مشتركة بين الوزارة وإمارات المناطق وكذلك الاستفادة من التجارب العالمية .// انتهى //23:22ت م0354