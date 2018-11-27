السعودية اليوم / رئيس النيجر يؤدي مناسك العمرة



مكة المكرمة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس

أدى فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، اليوم مناسك العمرة .

وكان في استقباله عند المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام .

// انتهى //

23:12ت م

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مكة المكرمة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسأدى فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، اليوم مناسك العمرة .وكان في استقباله عند المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام .// انتهى //23:12ت م0353

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