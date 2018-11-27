السعودية اليوم / اجتماع ثلاثي بين الجزائر والمغرب وتونس من أجل مواجهة خطر التلوث البحري بالمحروقات

عام / اجتماع ثلاثي بين الجزائر والمغرب وتونس من أجل مواجهة خطر التلوث البحري بالمحروقات
الجزائر 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس
عُقد بالعاصمة الجزائرية اليوم اجتماع فنّي ثلاثي بين الجزائر والمغرب وتونس؛ لاستكمال وضع خطة عاجلة للتحرك الجماعي في حال حدوث تلوث بحري ناجم عن حادث في منطقة جنوب غرب البحر الأبيض المتوسط.
وكانت الدول الثلاث قد اتفقت منذ 2005م على وضع هذه الخطة الإقليمية والاستعداد لها تحسبًا لوقوع تلوث عن حوادث السفن الناقلة للمحروقات في منطقتهم.
ويتمثل التعاون في دورات التكوين، وتمارين محاكاة عملياتية ميدانية.
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23:02ت م
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