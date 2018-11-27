السعودية اليوم / أمير منطقة القصيم يدشن أعمال المعرض السعودي " رحلات 3 "

بريدة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس
دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , مساء اليوم , المعرض السعودي الثالث للسفر والسياحة والصيد "رحلات 3 " بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة بريدة , بمشاركة أكثر من 60 شركة ومعرض , بحضور وكيل أمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي , ومستشار أمير منطقة القصيم إبراهيم الماجد , وعدد من مدراء الجهات الحكومية والخاصة والمهتمين .
وتجول سموه بالمعرض مستمعاً لشرح مفصل من قبل مدير المعرض السعودي الثالث للسفر والسياحة والصيد "رحلات 3 " سليمان بن إبراهيم العمري , موضحاً أن الشركات المشاركة في المعرض عكست واقع السياحة والصيد والسفر والاهتمام بثقافة المنطقة الطبيعية , مطلعاً سموه على أركان الجهات الحكومية والأهلية المشاركة .
والتقى سمو أمير منطقة القصيم خلال جولته بعدد من المختصين في صناعة السفر والسياحة والترفيه والشباب , كما شاهد عرضاً وثائقياً يحكي مسيرة معرض رحلات .
بعد ذلك كرم سموه الرعاة والمشاركين والداعمين وشركاء النجاح , وتسلم درعاً تذكارياً بهذه المناسبة .
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , أن إقامة مثل هذه الملتقيات والمعارض أمر مهم وجيد وخادم للقطاع السياحي , خاصة لما تمتاز به المنطقة من مقومات سياحية خلال هذا الموسم , مشيراً إلى أن القصيم لديها من الإمتيازات والمواقع ما يجعل منها منطقة قادرة على التفوق في السياحة الشتوية , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود , وأن يديم على هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم .// انتهى //
22:59ت م
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