السعودية | الملتقى السعودي للشركات الناشئة يناقش دورها في قطاع الحج والعمرة

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:27 مساءً, 27 نوفمبر 2018 م

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ناقش الملتقى السعودي للشركات الناشئة الذي تقيمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” دور رواد الأعمال والشركات الناشئة في الإقتصاد المناطقي، وفي قطاع الحج والعمرة وذلك خلال جلسة نقاش بعنوان “الشركات الناشئة ودورها في الاقتصاد المناطقي- الشركات الريادية الناشئة في قطاع الحج والعمرة نموذجًا”.

وأكد معالي وزير الحج الدكتور محمد بنتن أنه يطمح أن تكون التسهيلات الكبيرة المقدمة للمعتمر تمكنه من إنهاء جميع إجراءات الحج والعمرة بجهازه الذكي فقط بطرق سهلة وميسره.

وأضاف معالي الوزير “نطمح في أن تكون جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين مضرب مثل، مبيناً أنه لن يسمح بأن يكون هناك أي تهاون في النظافة أو غيرها، فالحاج والمعتمر بات مراسل إعلامي ينقل مايجد باصوت والصورة”.

وأشار معالي الوزير إلى أن اثراء تجربة الحاج والمعتمر من خلال الأماكن الاثرية التاريخية والتريفيهية غاية مهمه نسعى لتحقيقها من خلال الجهود المميزة لرواد الأعمال

وقال معالي وزير الحج أن الكرة في ملعب رواد الأعمال والشركات الناشئة للإستثمار في الحج والعمرة وعملنا حاضنة أعمال للإستفادة من التجارب والمشاريع ونحن ننتظرهم ونرحب بكل أفكارهم ومقترحاتهم.

من جهته أوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح الرشيد أن دور “منشآت” يكمن في صناعة البيئة المناسبة لريادة الأعمال، ونعمل معهم يداً بيد، ونأمل أن المشاريع الناشئة.

وأضاف المهندس الرصيد أن الأفكار المميزة المختصة بخدمة الحاج والمعتمر ويعتبر السوق هو الحكم الرئيسي على نجاح هذه المشاريع ويمثله الحاج والمعتمر.

وقال الرشيد أن منشات تقف مع رواد الأعمال يداً بيد وستعمل على حمايتهم، ونطمح إلى إيجاد تجربة مختلفه للحاج والمعتمر في مكة والمدينة ونسعى إلى تفعيل كل ما من دوره راحة وترفيه الحاج والمعتمر بشتى الطرق والوسائل.

من جهة أخرى أوضح معالي المهندس محمد القويحص، أمين العاصمة المقدسة، بالعمل على تحقيق هدف تحويل مكة المكرمة لمدينة ذكية ، مع أهمية التفكير خارج الصندوق في موسم الحج.

وفي ذات السياق اقترح المهندس عامر القحطاني، نائب الرئيس لقطاع الأبحاث والإبتكار بشركة علم بناء بنك لأفكار وتحديات قطاع الحج والعمرة تتبناه وزارة الحج والعمرة ويهدف إلى بناء وتطوير حلول تقنية وأن الحج له حراك كبير في مجالات التقنية وفرص كبيرة جداً ويجب الإستفادة منها.

ومن جهة أخرى أعلن الدكتور أحمد الثنيان وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية بأنه سوف يتم تدشين حملة قريبة بالتعاون مع منشآت لدعم وتطوير مجال أعمال الحج.

وفي ذات السياق قال الأستاذ ياسر الشريف ، الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر، أنه من المهم وجود شركات كبرى رائدة في مكة المكرمة تقوم بالعمل الريادي، وحصولها على أعمال ومشاريع تنعكس على الشركات المتوسطة والناشئة كون العمل تكاملي، وأضاف يجب أن يكون هناك برامج وتشريعات وحوكمة لنجاح هذه المنظومة.

ومن جهته قال الأستاذ نواف الصحاف الرئيس التنفيذي للشركة بادر أنه يجب أن يفتح المجال لغير السعوديين في المشاريع المختصة بالحج والعمرة كونهم يملكون تجربة مختلفة.

فيما أوضح الأستاذ الدكتور فيصل علاف الرئيس التنفيذي ‎لشركة وادي مكة أن شركة وادي مكة ترتكز على عدة مقومات كالموقع الجغرافي لمكة، ولسوق الحج والعمرة، ومقومات بشرية، وتنوع ثقافي وحضاري”.