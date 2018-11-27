شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يدشن «رحلات 3»: يخدم السياحة والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, مساء اليوم, المعرض السعودي الثالث للسفر والسياحة والصيد "رحلات 3 " بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة بريدة, بمشاركة نحو 60 شركة ومعرض.

وتجول سموه بالمعرض مستمعاً لشرح مفصل من قبل مدير المعرض سليمان بن إبراهيم العمري, موضحاً أن الشركات المشاركة في المعرض عكست واقع السياحة والصيد والسفر والاهتمام بثقافة المنطقة الطبيعية, مطلعاً سموه على أركان الجهات الحكومية والأهلية المشاركة.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, أن إقامة مثل هذه الملتقيات والمعارض أمر مهم وجيد وخادم للقطاع السياحي, خاصة لما تمتاز به المنطقة من مقومات سياحية خلال هذا الموسم.

وأشار إلى أن القصيم لديها من الإمتيازات والمواقع ما يجعل منها منطقة قادرة على التفوق في السياحة الشتوية , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود , وأن يديم على هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.