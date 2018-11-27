شكرا لقرائتكم تدشين الصندوق الزراعي في مقره الجديد بالسليل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دشن وكيل محافظة السليل، عبدالله بن علي السليس، اليوم، المقر الجديد لمكتب صندوق التنمية الزراعية بمحافظة السليل، بحضور مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمحافظة الخرج المهندس محمد بن عبدالله الداعج، ومدير مكتب الصندوق بالمحافظة المهندس خالد بن فراج آل غلفص.

واطلع السليس على الخدمات المتنوعة المقدمة للمزارعين بعد انتقال الصندوق لمقره الجديد الذي يعكس أحد النماذج الجديدة لصندوق التنمية الزراعية بالمملكة.

واستمع السليس إلى شرح مفصل من قبل مدير الصندوق بالمحافظة عن تفاصيل الخدمات التي يستخدمها ويقدمها الصندوق.

وأكد السليس أن هذهِ الخطوة تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 التي تساهم في رفع أداء الجهات لتقديم خدمات أفضل للمواطن.

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