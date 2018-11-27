شكرا لقرائتكم خبر عن كيف فاز «ثعالب الجامعة الإسلامية» بجائزة الأمن السيبراني؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسن النجراني (المدينة المنورة) @hnjrani

«بلاك فوكس» أو «الثعالب السوداء» هي مجموعة سعودية متخصصة في مجال الأمن السيبراني، وأحد أفرع هذه المجموعة هو فريق «بلاك فوكس الجامعة الإسلامية» تحت قيادة الطالب محمد القرافي من كلية الحاسب الآلي ونُظم المعلومات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، تحت دعم وكيل الكلية الدكتور علي الزهراني، وتأسست العام الماضي وتخصصت في الأمن السيبراني من حيث القدرة على نشر المعرفة والمشاركة في المسابقات المختلفة.

ويقول وكيل الكلية الدكتور علي الزهراني المتخصص في الأمن السيبراني: «إن الكلية ومن خلال دعم إدارة الجامعة بقيادة الدكتور حاتم المرزوقي، ومتابعة عميد الكلية الدكتور تركي الغامدي، عملت على توعية الطلاب بأهمية الأمن السيبراني ودوره اليوم في الحروب الخفية بين الدول والمنظمات، وهو ما يدفع الكلية إلى متابعة الجديد في هذا العلم».

ويضيف الدكتور الزهراني: «إن فريق الثعالب السوداء فاز في المسابقة التي نظمها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني وشركة

STC للمرة الثانية على التوالي، والتي تعد الأقوى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شارك في المسابقة حوالي 10 جامعات، و150 طالباً وطالبة، وكان عنوان مسابقة هذا العام «هاكاثون سايبر سيبر»، حيث تهدف هذه المسابقات إلى اكتشاف مهارات الطلاب والطالبات ومواهبهم في مجال الأمن السيبراني، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم التقنية لإيجاد حلول حديثة تحاكي الأحداث الواقعية في العالم بمجال الأمن السيبراني، ومنحهم إمكانية الوصول إلى محاكاة مدينة ذكية متقدمة في مجالات عدّة، بما في ذلك الويب، والشبكات، والأنظمة الذكية، والتشفير، وحماية الأنظمة وغيرها».

من جهته، ذكر رئيس الفريق الطلابي محمد القرافي، أن انطلاقة «بلاك فوكس» كانت في 2017/3/1م، حيث بدء الفريق بالعمل على توفير بيئة للمبدعين لتطوير المعرفة في المجال الأمني المعلوماتي، وذلك للعمل على نشر المعرفة ومشاركتها وتبادلها مع الخبراء والهواة في المجال، وقد نجح الفريق الطلابي في ذلك وأصبح لهم اسم في الساحة يُعرف باهتمامه في توجيه المهتمين في هذا المجال.