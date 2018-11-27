شكرا لقرائتكم خبر عن 11 أكاديمياً لتقييم الإجابات وترجمة الأسئلة في أولمبياد الرياضيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

بدأ العد التنازلي لموعد إعلان نتائج الطلاب والطالبات المشاركين في مسابقة أولمبياد الرياضيات العربي الأول 2018م المقام في محافظة جدة، والذي ستُعلن نتائجه بعد غدٍ (الخميس).

وتضم لجنة التحكيم أربعة أكاديميين في مادة الرياضيات، يتولى كل واحد منهم مسؤولية تصحيح إجابات الطلاب لأحد الأسئلة ولا يمنع من تداول الأمر فيما بين طاقم التصحيح في بعض الحالات التي فيها حلول تختلف عن الحلول القياسية، بحسب ما ذكره رئيس اللجنة العلمية الدكتور فوزي الذكير.

وأوضح الذكير أنه تسهيلاً على الطلاب والطالبات تمت ترجمة الأسئلة إلى الصياغة الإنجليزية والفرنسية إضافة للغة العربية، وذلك من خلال تسليم الطالب ورقتي اختبار من اللغتين التي يتقنهما، كما تم إعداد وتنسيق الأسئلة بشكل ملائم للطلاب والطالبات وطباعتها، وكذلك تخصيص نصف الساعة الأولى للإجابة على استفسارات الطلاب حول الأسئلة، بعد ذلك تم عرض الحلول من قبل اللجنة العلمية على أعضاء لجنة التحكيم وروساء الوفود مع مناقشة توزيع الدرجات.

وفيما يخص عملية التصحيح، أفاد الذكير بأن العمل بدأ في تحكيم الإجابات بعد نهاية الاختبار بثلاث ساعات، واستمر العمل في التصحيح والتقييم حتى ظهر اليوم (الثلاثاء)، مضيفاً بأن لجنة التحكيم تستند في تصحيحها لإجابات الطلاب على توزيع الدرجات الذي تم إقراره من قبل الاجتماع المشترك للجنة العلمية ولجنة التحكيم ورؤساء الوفود.

وأشار إلى أنه يتم بعد انتهاء التصحيح جدولة التقاء رؤساء الوفود مع لجنة التحكيم لمناقشة درجات كل طالب أو طالبة يتبع لرئيس الوفد، وصولاً إلى قناعة مشتركة في تقييم درجة الطالب في الاختبار من رؤساء الوفود وأعضاء لجنة التحكيم.

وبيَّن أن عدد أعضاء اللجنة العلمية التي أشرفت على إعداد الأسئلة ثمانية، فيما بلغ عدد لجنة التحكيم أربعة وجميعهم من أصحاب المؤهلات الأكاديمية العليا بالإضافة للتربويين والتربويات المتخصصين في مادة الرياضيات.