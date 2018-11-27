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انت الان تتابع رئيس الوزراء اليمني: مليشيا الحوثي تتخذ من المدنيين دروعًا بشرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
التقى رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليزا جراندي.
وجرى خلال اللقاء بحث جهود ومشروعات الأمم المتحدة في اليمن خلال الفترة الماضية، والوضع في مدينة الحديدة اليمنية، التي زارتها جراندي مع المبعوث الأممي الجمعة الماضية.
وقال رئيس الوزراء اليمني خلال اللقاء: "إن المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران تسيطر على المدينة، وتتخذ من المدنيين دروعًا بشرية، وتحرمهم من المساعدات الإنسانية؛ إذ تبيعها في الأسواق للكسب المادي وإثراء قادتها، وتمويل الحروب باسم المجهود الحربي".
وحث الدكتور معين المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية على تقديم المزيد من العون للمتضررين في المحافظات اليمنية التي تعاني وضعًا إنسانيًّا من جراء الحرب التي تشنها المليشيات الانقلابية على اليمنيين. مجددًا مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية بفتح مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن حتى يتسنى لها العمل بحرية وسهولة بما يكفل إيصال مشاريعها وإمداداتها لليمنيين المتضررين من الحرب في جميع المحافظات اليمنية؛ حتى لا يتغير مسار المساعدات من قِبل المليشيا الانقلابية.
ودعا رئيس الوزراء اليمني المجتمع الدولي إلى دعم متطلبات الحياة الأساسية المتمثلة بقطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرقات.
رئيس الوزراء اليمني: مليشيا الحوثي تتخذ من المدنيين دروعًا بشريةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-27
التقى رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليزا جراندي.
وجرى خلال اللقاء بحث جهود ومشروعات الأمم المتحدة في اليمن خلال الفترة الماضية، والوضع في مدينة الحديدة اليمنية، التي زارتها جراندي مع المبعوث الأممي الجمعة الماضية.
وقال رئيس الوزراء اليمني خلال اللقاء: "إن المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران تسيطر على المدينة، وتتخذ من المدنيين دروعًا بشرية، وتحرمهم من المساعدات الإنسانية؛ إذ تبيعها في الأسواق للكسب المادي وإثراء قادتها، وتمويل الحروب باسم المجهود الحربي".
وحث الدكتور معين المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية على تقديم المزيد من العون للمتضررين في المحافظات اليمنية التي تعاني وضعًا إنسانيًّا من جراء الحرب التي تشنها المليشيات الانقلابية على اليمنيين. مجددًا مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية بفتح مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن حتى يتسنى لها العمل بحرية وسهولة بما يكفل إيصال مشاريعها وإمداداتها لليمنيين المتضررين من الحرب في جميع المحافظات اليمنية؛ حتى لا يتغير مسار المساعدات من قِبل المليشيا الانقلابية.
ودعا رئيس الوزراء اليمني المجتمع الدولي إلى دعم متطلبات الحياة الأساسية المتمثلة بقطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرقات.
27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440
10:41 PM
خلال لقائه منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن
التقى رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليزا جراندي.
وجرى خلال اللقاء بحث جهود ومشروعات الأمم المتحدة في اليمن خلال الفترة الماضية، والوضع في مدينة الحديدة اليمنية، التي زارتها جراندي مع المبعوث الأممي الجمعة الماضية.
وقال رئيس الوزراء اليمني خلال اللقاء: "إن المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران تسيطر على المدينة، وتتخذ من المدنيين دروعًا بشرية، وتحرمهم من المساعدات الإنسانية؛ إذ تبيعها في الأسواق للكسب المادي وإثراء قادتها، وتمويل الحروب باسم المجهود الحربي".
وحث الدكتور معين المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية على تقديم المزيد من العون للمتضررين في المحافظات اليمنية التي تعاني وضعًا إنسانيًّا من جراء الحرب التي تشنها المليشيات الانقلابية على اليمنيين. مجددًا مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية بفتح مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن حتى يتسنى لها العمل بحرية وسهولة بما يكفل إيصال مشاريعها وإمداداتها لليمنيين المتضررين من الحرب في جميع المحافظات اليمنية؛ حتى لا يتغير مسار المساعدات من قِبل المليشيا الانقلابية.
ودعا رئيس الوزراء اليمني المجتمع الدولي إلى دعم متطلبات الحياة الأساسية المتمثلة بقطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرقات.
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المصدر : الخليج 365
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