الأحمدي: السعودية تستقبل موجتَيْ أمطار جديدتَيْن خلال أيام.. هذه تفاصيلهما

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن الحالة من متوسطة إلى غزيرة.. وقد تكون مصحوبة بالبَرَد

توقَّع الراصد الجوي معاذ الأحمدي موجتَيْ أمطار جديدتَيْن على شبه الجزيرة العربية، الأولى تبدأ الخميس القادم، والأخرى بعدها بأيام عدة.

وتفصيلاً، أوضح "الأحمدي" أن الحالة الأولى تبدأ من يوم الخميس 29 نوفمبر إلى يوم الأحد 2 ديسمبر، وتتركز يومَيْ الجمعة والسبت. ويتركز المنخفض على الجزء الشمالي، ويشمل (طريف - حائل - رفحاء)، وأيضًا تكون القوة خصوصًا شمال غرب السعودية نحو منطقة تبوك وسواحلها، ومنطقة المدينة المنورة وسواحلها، وما حولها من خيبر والعلا وبدر والعيص (ضباء - الوجه - أملج - ينبع البحر وينبع النخل إلى الرايس)، وما وقع شرق السواحل، وقد يمتد التأثير نحو منطقة مكة المكرمة وسواحلها (جدة - رابغ).

وأضاف: الحالة في مجملها من متوسطة إلى غزيرة، وقد تكون مصحوبة بالبَرَد، وتتشكل السيول معها، المؤشرات قوية على الساحل بإذن الله تعالى. وموقع المنخفض ينحصر تأثيره نحو شمال وشمال غرب السعودية، ويتفاعل معه البحر الأحمر، ولا يُستبعد من الوجه إلى ينبع.

وتنشط الرياح الجنوبية (الأزيب) المثيرة للغبار والأتربة على طول ساحل البحر الأحمر وبعض مناطق السعودية، وتشمل من الليث إلى الوجه، وقوة نشاطها على منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة، وتقدر بـ 22 كم/ س، تبدأ من الأربعاء، وذروتها الجمعة. والله أعلم.

واختتم: تبقى على دخول المربعانية وانتهاء الوسم 10 أيام؛ إذ يبدأ في 7 ديسمبر، وهو بداية الشتاء والأمطار المستمرة بفضل الله.