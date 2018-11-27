دراسة: تزايد أعداد المصابين بالسكري حول العالم معظمهم بالشرق الأوسط

محمد بن مسعود - الدمام - كشفها "الصالح" خلال مؤتمر الجبيل الصحي لمواجهة أمراض الباطنة

في الوقت الذي تكثف فيه وزارات الصحة حول العالم من إجراءاتها الوقائية لمواجهة انتشار مرض السكري، كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع متوقع لأعداد المصابين حول العالم بالمرض، حيث من المتوقع أن يصل عدد المصابين إلى 600 مليون مصاب معظمهم من الشرق الأوسط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها استشاري ورئيس قسم الغدد والسكري بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية الدكتور يوسف الصالح في الجلسة الافتتاحية من مؤتمر الجبيل الصحي الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل بالنيابة المهندس سلطان الخريصي، وعدد من مسؤولي الهيئة، وبمشاركة العديد من الأطباء والممارسين الصحيين من داخل المملكة وخارجها.

وكشف الدكتور الصالح أن هناك 400 مليون مصاب بالسكري حول العالم حالياً، مشيراً إلى أن عدد المصابين بالسكري في المملكة يشكلون ما نسبته 23 % من سكان المملكة فيما يشكل المصابون بأمراض لها علاقة بالسكري نسباً عالية حيث بلغت نسبة المصابين بضغط الدم 39%، وبلغت نسبة المدخنين 30%، بينما وصلت نسبة المصابين بالسمنة إلى 60٪.

وكانت أعمال مؤتمر الجبيل الأول لتخصصات طب الباطنة قد انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمركز الملك عبدالله الحضاري في مدينة الجبيل الصناعية.

وشهد حفل الافتتاح كلمة لمدير برنامج الخدمات الصحية بالجبيل الصناعية محمد بن سند الشمري أوضح فيها أن الجبيل الصناعية مدينة جعلت المملكة تتبوأ مكانة رائدة في مجال صناعة البتروكيماويات والتي أدت إلى نشوء الصناعات التحويلية كقاعدة أساسية ومتفرعة من السلع الصناعية والاستهلاكية بدءاً من ألعاب الأطفال وصولاً إلى المستلزمات الطبية والصحية محققة القيمة المضافة المرجوة من البترول والغاز.

وأضاف الشمري أن انعقاد هذا المؤتمر بحلته الأولى جاء لمناقشة أبرز التطورات في طب الباطنة، وتسليط الضوء على أهم التطورات في العلاج الدوائي لمرض السكري، مثل مرض ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والاوعية الدموية، وأمراض الكلى والرئة والجهاز الهضمي، إضافة إلى أمراض الخلايا المنجلية الجديدة وغيرها الكثير من المحاور الطبية المتقدمة.

وتحدثت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة غزيل الدوسري وأكدت أن المؤتمر يأتي ضمن الجهود القائمة للارتقاء بالمستوى العلمي وتبادل الخبرات للعاملين والمتدربين في برنامج الخدمات الصحية في الجبيل الصناعية.

ويناقش مجموعة من تخصصات طب الباطنة المتعلقة بصحة المجتمع والتي ستنعكس على تطوير معارف ومهارات الممارسين الصحيين من خلال المحاضرات وورش العمل وحلقات النقاش، ونتطلع ليكون المؤتمر نواة أولى لسلسلة من النجاحات العلمية في مختلف التخصصات الطبية.

وأشارت الدكتورة الدوسري إلى إعداد برنامج علمي للأمراض الشائعة في المجتمع لمناقشة آخر التطورات والطرق العلاجية لهذه الأمراض، ويحتوي المؤتمر على 9 جلسات علمية تشمل مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، ومرض الأنيميا المنجلية، وأمراض الكلى وأمراض الجهاز الهضمي، وطرق علاج السمنة بالمنظار وغيرها.

وخصص المؤتمر جلسة علمية لمناقشة الطب المهني وتسليط الضوء على الطرق الوقائية للعاملين في المدن الصناعية والتحضيرات الإسعافية في مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل.

وأكدت حرص اللجنة العلمية، على ضرورة مشاركة المريض والأسرة والمجتمع من خلال تنظيم ورشتي عمل تغطي مرض السكري والصحة النفسية والخدمات التي يقدمها مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل في هذا المجال.