الفلاشات تتجه نحو "الداير" حاضنة مهرجان البُن السادس

محمد بن مسعود - الدمام - يدشنه أمير جازان غدًا .. وتنطلق الفعاليات الأحد المقبل

تجول أكثر من 30 إعلاميًا وإعلامية في محافظة الداير بني مالك اليوم، برفقة 11 قائدًا سياحيًا، في أربع وجهات جبلية، مرورًا بـ 10 مزارع بُن بها أكثر من 10000 شجرة.

وشملت جولة الإعلاميين مزارع البن بوادي العين بآل نخيف، وجبل طلان (آل علي)، والأقعدة جبل آل الزغلي، وجبل آل قطيل.

واستمع الإعلاميون لشرح مفصل من المزارعين عن عمر شجرة البُن وزراعته، والمراحل التي يمر بها منذ ظهور ثماره حتى تصديره وشُربه.

ويستعد أكثر من ١٠٠ إعلامي وإعلامية من كل وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، ومواقع الإعلام الجديد لتغطية فعاليات مهرجان البُن السادس والمقام في محافظة الداير.

ويدشن أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز غدًا الأربعاء مهرجان البُن السادس، وتنطلق الفعاليات الأحد المقبل بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.