بالفيديو.. وصول ولي العهد إلى تونس.. والرئيس السبسي في مقدمة مستقبليه

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نشرت قناة العربية مساء اليوم (الثلاثاء)، مقطع فيديو لوصول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى تونس، في مستهل زيارته الرسمية إليها.
وأظهر الفيديو تقدم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مستقبلي ولي العهد في المطار الرئاسي في العاصمة تونس.
وتضمن الفيديو مشاهد لمصافحة كبار المسؤولين في الحكومة التونسية للأمير محمد بن سلمان. جولة ولي العهد محمد بن سلمان الأمير محمد بن سلمان في تونس
بالفيديو.. وصول ولي العهد إلى تونس.. والرئيس السبسي في مقدمة مستقبليهمحمد صبح الخليج 365 2018-11-27
نشرت قناة العربية مساء اليوم (الثلاثاء)، مقطع فيديو لوصول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى تونس، في مستهل زيارته الرسمية إليها.
وأظهر الفيديو تقدم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مستقبلي ولي العهد في المطار الرئاسي في العاصمة تونس.
وتضمن الفيديو مشاهد لمصافحة كبار المسؤولين في الحكومة التونسية للأمير محمد بن سلمان.
27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440
09:50 PM
27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440
10:16 PM
صافح كبار مسؤولي الحكومة.. الأمير محمد بن سلمان
نشرت قناة العربية مساء اليوم (الثلاثاء)، مقطع فيديو لوصول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى تونس، في مستهل زيارته الرسمية إليها.
وأظهر الفيديو تقدم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مستقبلي ولي العهد في المطار الرئاسي في العاصمة تونس.
وتضمن الفيديو مشاهد لمصافحة كبار المسؤولين في الحكومة التونسية للأمير محمد بن سلمان.
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المصدر : الخليج 365
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