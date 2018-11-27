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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله لاعب نادي الهلال السابق والمحلل الرياضي سلطان البرقان مساء اليوم بمدينة الرياض. وكان البرقان قد تعرَّض لجلطة في الدماغ مطلع مايو الماضي، ولم يتجاوب مع العلاج بالشكل اللازم. وسبق للبرقان تمثيل فريقَيْ الهلال والاتفاق قبل أن يتجه لمجال التحليل الرياضي. اللاعب السابق سلطان البرقان في ذمة الله عبدالله الشهري الخليج 365 2018-11-27 انتقل إلى رحمة الله لاعب نادي الهلال السابق والمحلل الرياضي سلطان البرقان مساء اليوم بمدينة الرياض. وكان البرقان قد تعرَّض لجلطة في الدماغ مطلع مايو الماضي، ولم يتجاوب مع العلاج بالشكل اللازم. وسبق للبرقان تمثيل فريقَيْ الهلال والاتفاق قبل أن يتجه لمجال التحليل الرياضي. 27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440 09:41 PM انتقل إلى رحمة الله لاعب نادي الهلال السابق والمحلل الرياضي سلطان البرقان مساء اليوم بمدينة الرياض. وكان البرقان قد تعرَّض لجلطة في الدماغ مطلع مايو الماضي، ولم يتجاوب مع العلاج بالشكل اللازم. وسبق للبرقان تمثيل فريقَيْ الهلال والاتفاق قبل أن يتجه لمجال التحليل الرياضي. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، اللاعب السابق سلطان البرقان في ذمة الله ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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