"الجارديان": عمال مونديال قطر لا يجدون الأكل ويسكنون في مكبّ نفايات

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت عن عدم منح الأجور الشهرية للعديد منهم بجانب معاناتهم من الجوع

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن العاملين في ملاعب مونديال قطر 2022 يحصلون على أجر زهيد، وسط بيئة مأساوية، ويتواجدون في مخيمات سكنية غير صحية ووسط مكب للنفايات، بالإضافة إلى عدم منح الأجور الشهرية للعديد منهم، بجانب معاناتهم من الجوع.

وحسب "العربية نت" قالت الصحيفة البريطانية في تحقيق نشرته: إن بعض العمال القادمين من غانا كشفوا أنهم تعرضوا للخداع من قبل إعلانات لوظائف البناء تم بثها عبر الراديو، وقال أحد العمال: ذكر لي الوكيل أن قطر أغنى دول العالم، ويمكنك معرفة ذلك من "غوغل"، وقال لي إنني سأحصل على راتب كبير، ولكن عندما جئت إلى هنا، وجدت أنه عكس ذلك تمامًا.

ويضم أحد المخيمات السكنية 4500 رجل، وهو مبني في مكبّ للنفايات ومنطقة غير صحية، وقال عمال من غانا لـ"الجادريان": إنهم يتواجدون في مخيمات أخرى قذرة، وليس لديهم طعام أو وسائل راحة، وتحدثوا عن الأجر الضعيف.

وذكر أحدهم: كان من المفترض أن نكسب شيئًا كبيرًا، في بعض الأحيان تريد العائلة أن تكون معهم، وقد لا يكون لديك المال لإرساله إليهم، وعندما سألت "الجارديان" أحد العمال عن ذلك، فتح عينيه في حالة من السخط، وقال: 650 ريالًا قطريًّا راتبًا شهريًّا أساسيًّا!

ويجني العمال 5 جنيهات إسترلينية في اليوم، والأموال التي يرسلونها إلى عائلاتهم ليست إضافية، بل عبارة عن الدخل الأساسي. وقال الغانيون: إن المال غير كاف.

وأوضح رجل يبلغ من العمر "38 عاماً"، لديه ولدان، عمرهما 10 أعوام وعامان: نظامنا في غانا هو العائلة الممتدة، عندما يحتاج أي شخص إلى مساعدة، يأتون إليك، يعلمون أننا سافرنا إلى قطر ويسألوننا عن المال، لكننا لا نملكه، ليس لدي ما يكفي لإطعام أسرتي، العائد المادي ليس ما كنا نتوقعه، نحن نفكر في هذا طوال الوقت.

وكشفت "الجارديان" أن العمال الغانيين قالوا إنهم لا يعتقدون أن المطالبة بحقوقهم أو رفع رسالة تظلم سيغير أي شيء، وذكر رجل يبلغ من العمر"29 عامًا": لا نملك أي مساعدة من أي مكان، يجب علينا دعم أنفسنا كل يوم.. وإلا ماذا ستفعل، نقتل أنفسنا؟

واعتبرت الصحيفة البريطانية أن كأس العالم 2022 يقام من عدم المساواة، وعن طريق رجال من أفقر الناس، كما التقت "الجارديان" بعمال من بنغلاديش في منطقة مهجورة وسط العاصمة القطرية الدوحة، وتحدثوا مع الصحيفة على أمل أن تتغير حياتهم البائسة، وسط حشد كبير من الرجال، روى كل منهم قصص اليأس التي يمرون بها.

وكشف أحد الرجال: الناس هنا يعملون ولكن لا يتم الدفع لهم، الأجور منخفضة للغاية. وذكر آخر أنه جاء عن طريق شركة، ولديه ورقة تحمل اسم كفيله عليها، لكنه إلى الآن لم يتمكن من العثور على الشركة المزعومة.

وقال عامل بنجلاديشي "28 عامًا": عندما تعمل في قطر فإن الشركة لا تدفع لك، وقالت لنا الوكالات: إننا سنحصل على أموال جيدة. وصرخ شاب آخر يبلغ من العمر "26 عاماً" بأنه لم يكن لديه مال حتى لتناول الطعام، وقال: لا يوجد أرز ولا خضراوات ولا دجاج.. فقط "شاباتي" وهو الخبز المعمول بالطريقة الهندية، ومنذ 8 أشهر لم أتناول طعامًا مناسبًا.



وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية قد كشفت الأسبوع الماضي عن أن أسر وعائلات ضحايا المنشآت الرياضية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، لم يحصلوا على التعويضات التي وعدتهم بها السلطات القطرية بعد وفاة العديد من العمال أثناء تشييد ملاعب المونديال.