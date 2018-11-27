الفيحاء: تمارين لياقية تعده لمواجهة الأهلي .. العودة وأدملسون يواصلان التأهيل

محمد بن مسعود - الدمام - واصل الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء تحضيراته لملاقاة مضيفه فريق الأهلي يوم الجمعة القادم ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أجرى الفريق حصة تدريبية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبدالعزيز التويجري بمقر النادي والتي بدأت بعمليات الإحماء تبعها مجموعة متنوعة من التمارين اللياقية والتكنيكية لرفع المعدل اللياقي والقوة العضلية تحت إشراف مدرب اللياقة رادينكو بانتوفيتش، كما خضع حراس المرمى إلى تمارين خاصة تحت إشراف مدرب الحراس بويان ايسايلوفيتش، بعد ذلك عمد المدير الفني للفريق سلافيوليوب موسلين إلى تطبيق تمارين تكتيكية متنوعة شملت تقارب الخطوط والتمركز السليم والتحرك من دون كرة واختتم المران بمناورة تكتيكية على منتصف الملعب.

من جانب آخر، واصل الثنائي عمر العودة وأدملسون باروس "جيجي" برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.