السعودية اليوم / الشباب العربي المشارك في أولمبياد الرياضيات العربي يزور المنطقة التاريخية بجدة

عام / الشباب العربي المشارك في أولمبياد الرياضيات العربي يزور المنطقة التاريخية بجدة
جدة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس
قام الشباب العربي المشارك في أولمبياد الرياضيات العربي الأول ، والمقام حالياً في محافظة جدة ، مساء اليوم بزيارة للمنطقة التاريخية بالمحافظة .
وتجول الوفود خلال الزيارة التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والنشاط الطلابي بتعليم جدة ، في حارات جدة القديمة ومكتبة جدة التاريخية، وبيت باعشن ومسجد الشافعي وبيت نصيف .
وأبدى الشباب العربي أعجابهم بما شاهدوا من مباني في جدة التاريخية ذات الطراز العمراني القديم ، مقدمين شكرهم للقائمين على البرامج المصاحبة للأولمبياد التي تنوعت ما بين أداء مناسك العمرة ورحلات ترفيهية وتسويقية وثقافية .
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22:47ت م
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