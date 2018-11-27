السعودية اليوم / بدء فعاليات المؤتمر العربي للنباتات الطبية في مصر

القاهرة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسبدأت اليوم بمنتجع العين السخنة شرقي القاهرة، فعاليات المؤتمر العربي الثاني لرابطة النباتات الطبية والعطرية، بحضور 80 من العلماء العرب.وافتتح أعمالَ المؤتمر رئيسُ أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية الدكتور محمود صقر، حيث يناقش المؤتمر 85 ورقة بحثية، يعرضها متخصصون من الجامعات ومعاهد البحوث والمراكز وشركات الصناعات الصيدلانية والطبية والبيولوجيا من عدة دول عربية.كما يستعرض المشاركون في المؤتمر آخر الأبحاث في مجال زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية والطرق الحديثة في مجال العلاج بالنباتات الطبية ومستخلصاتها في مجال التصنيع الدوائي، ويتناول النقاش طرق حفظ وتوصيف وتوثيق المصادر الوراثية للنباتات الطبية في الوطن العربي.// انتهى //22:36ت م0342