السعودية اليوم / مدني الشرقية ينظم ورشة عمل " ملتقى المكاتب والشركات الهندسية وفاعلية الدهانات المقاومة للحريق بالمباني"

عام / مدني الشرقية ينظم ورشة عمل " ملتقى المكاتب والشركات الهندسية وفاعلية الدهانات المقاومة للحريق بالمباني"

الدمام 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس

تنظم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية غدًا ، ورشة عمل بعنوان " ملتقى المكاتب والشركات الهندسية وفاعلية الدهانات المقاومة للحريق بالمباني" ، وذلك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن - مبنى الابتكار وريادة الأعمال - بوادي الظهران للتقنية.

وتهدف الورشة إلى حث المكاتب والشركات الهندسية؛ لاعتمادها من قبل الدفاع المدني، والعمل في مجال استشارات هندسة السلامة، والوقوف على آخر ماتوصل له علم الحرائق في موضوع الدهانات المقاومة للحريق، والتعريف بالجمعية

// انتهى //

21:57ت م

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الدمام 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واستنظم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية غدًا ، ورشة عمل بعنوان " ملتقى المكاتب والشركات الهندسية وفاعلية الدهانات المقاومة للحريق بالمباني" ، وذلك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن - مبنى الابتكار وريادة الأعمال - بوادي الظهران للتقنية.وتهدف الورشة إلى حث المكاتب والشركات الهندسية؛ لاعتمادها من قبل الدفاع المدني، والعمل في مجال استشارات هندسة السلامة، والوقوف على آخر ماتوصل له علم الحرائق في موضوع الدهانات المقاومة للحريق، والتعريف بالجمعية السعودية للسلامة والإطفاء، التي تُعدّ الأولى والوحيدة في المملكة .// انتهى //21:57ت م0335

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