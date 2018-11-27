شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «تاريخية جدة» تُبهر الشباب العربي والان نبدء بالتفاصيل
وتجول الوفود في أزقة وحارات جدة القديمة، مبدين إعجابهم بما شاهدوه من مناطق تاريخية أظهرت عليهم علامات الدهشة والسرور، وفور وصول الوفود اصطحبهم الفريق المرافق في جولة استعراضية على أهم المواقع التراثية والأثرية لمنطقة جدة البلد "جدة التاريخية"، والتي انضمت إلى موقع التراث العالمي في نوفمبر 2014 .
وتنقل الجميع بين تلك المواقع بدءاً من مكتبة جدة التاريخية، مروراً بمقهى ليالي التاريخية وبيت باعشن ومسجد الشافعي وصولاً إلى بيت نصيف وانتهاء ببيت المتبولي، وأثارت تلك المواقع الأثرية فضول الوفود.
وأبدى الشباب العربي إعجابهم بما شاهدوا من مباني في جدة التاريخية ذات الطراز العمراني القديم، مقدمين شكرهم للقائمين على البرامج المصاحبة للأولمبياد والتي تنوعت ما بين أداء مناسك العمرة ورحلات ترفيهيه وتسوق وزيارات.
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