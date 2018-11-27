شكرا لقرائتكم خبر عن «السديري» يرأس أمناء «الملك فهد الثقافي الاسلامي» بالأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

نيابة عن وزير الشؤون الإسلامية، رأس نائب الوزير لشؤون المساجد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، يوم أمس اجتماع المجلس الأعلى لأمناء مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتين والجمعية العمومية للمجلس.

وفي مستهل الاجتماع ألقى الدكتور توفيق السديري كلمة نقل فيها تحيات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ، وأكد أن المركز هو واجهة حضارية ثقافية تعكس حرص ولاة أمر المملكة في التواصل مع العالم لنشر ثقافة التسامح ومنهج و وسطية الإسلام دين الرحمة والمحبة والسلام .

وأوضح الدكتور توفيق السديري أن وزارة الشؤون الإسلامية تشرفت بالقيام على المراكز الإسلامية والثقافية بالعالم وحملت على عاتقها رسالة قادة المملكة في بيان منهجها القائم على تصدير الإسلام الوسطي والوقوف بوجه الجماعات المتطرفة ونشر قيم التعايش السلمي بين أتباع الحضارات.

ودعا نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الأعضاء إلى القيام بدورهم المنوط بهم في حمل رسالة المركز المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم مع الاقليات المسلمة في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي والمجتمعات غير المسلمة لنشر رسالة السلام والمحبة والتسامح والتعايش المجتمعي.

إثر ذلك أستعرض الاجتماع الذي حضره فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للمطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان ومدير الجامعات والجمعيات الإسلامية بالوزارة الشيخ علي بن عبدالله الزغيبي، وأمين عام المجلس مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس آيروس الشيخ علي بن عوضه الشمراني، وعدد من أعضاء المجلس ، كما استعرض التقرير الخاص بالأنشطة الدعوية والثقافية والإعلامية وأعمال الصيانة والزيارات، و الميزانية العامة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م ، ونشاط المدرسة .

كما ناقش المجلس عدداَ من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله : منها آلية الصيانة العامة للمركز، و احتياج المدرسة لزيادة فتح فصول دراسة نظراً لزيادة الإقبال على المدرسة ، واحتياجات المركز لموظفين إداريين ، إضافة إلى الدعوة إلى عقد الاجتماع العام العادي للأعضاء ، و ما يستجد من أعمال .

فيما أطلع المجلس على التقرير الخاص بالعمل والميزانية العامة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م ، وتدارس النشاط الإداري للسادة أعضاء المجلس الأعلى للأمناء، وما تم حيال توصيات المجلس في الاجتماع السابق .

وقرر المجلس اعتماد عضوية عدد من الأعضاء ،وتعيين أعضاء جدد في المجلس الأعلى للأمناء لسنة 2019 م، إضافة إلى إقرار عدداً من التوصيات في إطار رسالة المركز لخدمة الجالية المسلمة والمجتمع في الارجنتين وأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، ونشر ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال