شكرا لقرائتكم “علِم” تناقش تحديات الثورة الرقمية بالعالم في ملتقى خليجي بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نظمت شركة “علم” الشركة الرائدة في مجال تقنية المعلومات والحلول الرقمية بالتعاون مع معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الملتقى السنوي السادس لرؤساء مجالس الإدارات في الرياض، وذلك تحت رعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله عامر السواحه، وحضور نخبة من رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين المؤثرين لمناقشة أهم تحديات الثورة الرقمية التي يشهدها العالم في هذا العصر.

وبحث المجتمعون في هذا الملتقى الذي عقد تحت عنوان “التغييرات الرقمية والثورة الصناعية الرابعة” أفضل السبل حول استعداد رؤساء مجالس الإدارات لتلك التحديات التي قد يواجهونها في هذا المجال، من خلال استعراض استراتيجيات التحول الرقمي والمهارات المطلوبة لتتماشى مع التقنيات المتغيرة، إضافة إلى مناقشة توصيات الأمن السيبراني، وأفضل الممارسات في حوكمة تكنولوجيا المعلومات، وكيفية الاستفادة من تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي التي تحدث تحولاً في مجال الأعمال.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي ونائب الرئيس لقطاع التسويق لـ “علم” ماجد بن سعد العريفي أن التطوير التقني السريع أحدث تغييرات جذرية في عالم الأعمال بوتيرة غير مسبوقة، مؤكدًا أن الملتقى هذا العام عمل على تحديد توجهات القطاع والتحديات التي تواجهه بمساعدة نخبة من أبرز الخبراء، بما في ذلك أعضاء معهد مجالس الإدارات بدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف مشاركة خبراتهم وآرائهم في هذا المجال.

وأضاف العريفي أن من شأن هذه الجهود أن تمكّن جميع المخصتين في القطاع الحكومي والخاص من استكشاف الحلول المبتكرة وتحسين استراتيجياتهم المؤسسية وهيكليات الحوكمة الخاصة بهم.

جدير بالذكر أن “عِلم” شركة مملوكة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، وترتبط بعلاقات متميزة مع مختلف القطاعات الحكومية من خلال تقديم عدد من الخدمات والحلول لها التي تتضمن الخدمات والمنتجات الإلكترونية، والحلول التدريبية والاستشارية، وحلول تقنية المعلومات، إضافة إلى تقديم الدعم الإداري والمساندة.

وتحرص “علم” على تقديم خدماتها على مستوى يرتقي بالعميل ويحقق تطلعاته، مع مثابرتها في الإسهام ببناء الخبرات المتميزة، وتوطين تقنية المعلومات، سعياً منها لبناء مجتمع معرفي يواكب الإيقاع السريع للعصر الرقمي.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.