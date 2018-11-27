شكرا لقرائتكم صور مذهلة لوادي الرمة العملاق توثق حدثًا توقف 11 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وثقت عدسات هواة التصوير الضوئي في المملكة مشاهد احترافية لشيخ الأودية في الجزيرة العربية “وادي الرمة”، متفاوتين ما بين صور جوية وأخرى أرضية لمواقع كثيرة منذ دخول فوج الماء لمواقعه الشهيرة في منطقة القصيم.

واحترف المصورون في تسجيل لقطات الفيديو لتوثيق يعد الأكبر في تاريخ وادي الرمة منذ جريانه هذا العام، وبعد توقف دام 11 عامًا، لتروج صور الوادي الشهير بشكل واسع عبر منصات الإعلام والتواصل.

ووثق المصور الضوئي عبدالله العكشان، وادي الرمة بطريقته الخاصة، فاختار أن يصور الوادي بصور ليلية في جنوبي مدينة عنيزة، الذي اخترق نخيلها في مشهد ليلي نادر، بحسب “العربية”.

وقال العكشان: “اخترت توثيق الوادي ليلًا بهدف التغيير والتميز، فكثير من المصورين التقطوا صورًا نهارية كثيرة للوادي، وأنا لم أترك شاردة ولا واردة لهذا الوادي إلا والتقطت لها أربع صور ليلية”.

وتابع: “أن الصور التقطت ليلة الثلاثاء الساعة 2:00 صباحًا، مع وجود ضوء القمر، وهو ما ساعد على إضفاء نور محدد وخافت للوادي، فالصور الليلية تحتاج تثبيت الكاميرا بحامل واختيار فتحت العدسة وسرعة الغالق المناسب للتصوير الليلي، لتعويض نقص الإضاءة والاستفادة من ضوء القمر الخافت في الصور”.

كما التقط هاوي تصوير الطبيعة وملاحقة الأمطار رشيد البغيق، عدة صور لوادي الرمة، حيث قطع أكثر من 250 كم من منطقة حائل ليوثق وادي الرمة، بمشاهد متعددة فيديو وفوتوغرافية ويسجل حضورًا في تاريخ وادي الرمة.

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