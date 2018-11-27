شكرا لقرائتكم بث مباشر.. ولي العهد يصل تونس في زيارة تستغرق ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تونس في زيارة تستغرق ساعات، فيما كان الرئيس الباجي قائد السبسي في مقدمة مستقبليه.

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