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شكرا لقرائتكم بث مباشر.. ولي العهد يصل تونس في زيارة تستغرق ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تونس في زيارة تستغرق ساعات، فيما كان الرئيس الباجي قائد السبسي في مقدمة مستقبليه.
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