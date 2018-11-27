شكرا لقرائتكم إنفوجرافيك “المواطن” .. 6 زيارات للأمير محمد بن سلمان إلى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجرافيك “المواطن” .. 6 زيارات للأمير محمد بن سلمان إلى مصر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .