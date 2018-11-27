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شكرا لقرائتكم الحوثي قال تم .. ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلن قيادي في ميليشيا الانقلاب الحوثية الموافقة على إشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة الخاضع للانقلابيين منذ سنوات.
وكان سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد أكد في وقت سابق أن الحوثيين وافقوا على تسليم الميناء للأمم المتحدة تحت وطأة الضربات العسكرية التي وجهها لهم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وقال السفير خالد بن سلمان: بعد مماطلتهم لأشهر، وافق الحوثيون على محادثات بشأن تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة في ظل التقدم العسكري الذي يحرزه التحالف، مما يثبت أن الضغط المتواصل على الميليشيا الحوثية الإيرانية هو أفضل سبيل لدفعهم إلى الحل السياسي في اليمن.
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