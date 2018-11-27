شكرا لقرائتكم السعودية ومصر تؤكدان مجددًا: لا تنازل عن شروط المصالحة مع قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - أعادت المملكة ومصر التأكيد على أنه لا تنازل عن الشروط الـ13 للمصالحة مع قطر وإعادة العلاقات معها. وجدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التزام البلدين بالشروط الموضوعة من قبل الدول الأربع الرافضة للإرهاب القطري كشرط لإعادة العلاقات مع الدوحة.

وكانت السعودية ومصر والإمارت والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو قبل الماضي بسبب دعم الدوحة للإرهاب وفتح أبواب قطر لقادة الجماعات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب في دولهم.

وكان ولي العهد والرئيس المصري قد عقدا اليوم جلسة مباحثات في قصر الاتحادية بحثا فيها تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

شاركنا بتعليقك هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ومصر تؤكدان مجددًا: لا تنازل عن شروط المصالحة مع قطر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .