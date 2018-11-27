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شكرا لقرائتكم صور.. ضبط طن أسماك وجمبري فاسد في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - تمكنت بلدية جنوب مكة المكرمة بالتعاون مع نقطة تفتيش الكعكية من ضبط 1 طن من الجمبري والأسماك مجهولة المصدر وتظهر عليها علامات الفساد والتلف .
وأضافت البلدية أنه تم إتخاذ اللازم وإتلاف كامل الكمية .
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