شكرا لقرائتكم إطلاق أسماء الخلفاء الراشدين على طرق مكة الدائرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، تعميماً ينص على اعتماد تسمية الطرق الدائرية بمكة المكرمة بأسماء الخلفاء الراشدين واعتماد التسمية الجديدة في جميع المراسلات.

وقالت أمانة مكة عبر تويتر إنه طبقًا للتعيم تم اعتماد تسمية الطريق الدائري الأول باسم طريق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والطريق الدائري الثاني باسم طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والطريق الدائري الثالث باسم طريق عثمان بن عفان رضي الله عنه، والطريق الدائري الرابع باسم طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

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