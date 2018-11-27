الان تتابع النيابة توضح 4 حقوق للمقبوض عليه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أوضحت النيابة العامة 4 حقوق للمقبوض عليه يجب فعلها من قبل رجال الضبط الجنائي و المحققين. وأشارت النيابة إن من حق المقبوض عليه: 1.أن تُسمع فوراً أقواله من رجل الضبط الجنائي. 2.إذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله (رجل الضبط) خلال 24 ساعة مع المحضر إلى المحقق. 3.يجب على المحقق أن يستجوبه خلال 24 ساعة. 4.يجب على المحقق أن يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.

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