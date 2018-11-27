شكرا لقرائتكم خبر حفاوة شعبية تونسية في هاشتاق #تونس_ترحب_بمحمد_بن_سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حسن السلمي - جدة

استقبالات شعبية حظيت بها زيارات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في الدول العربية، وعبرت عنها الشعوب من خلال هاشتاقات تصدرت الترند في هذه الدول.

ففي تونس تصدر الليلة هاشتاق #تونس_ترحب_بمحمد_بن_سلمان الترند على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسطر التونسيون فيه عبارات ترحيبية مختلفة، تؤكد على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين السعودي والتونسي.

وكان الهاشتاق الذي تصدر الترند في مصر ⁧‫#ولي_العهد_في_بلده_الثاني_مصر‬⁩، حقق انتشارا واسعا على المستوى العربي، وعبر من خلاله المصريون عن مدى حبهم للسعودية وقادتها وشعبها، مستعرضين جملة من مواقف السعودية مع مصر منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز‬.