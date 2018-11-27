رسمياً.. نهائي القرن بين "بوكا" و"الريفر" سيقام خارج الأرجنتين

محمد بن مسعود - الدمام - حدد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول" الثامن أو التاسع من ديسمبر المقبل موعداً لإقامة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس بين الغريمين التقليديين بوكا جونيورز وريفر بلايت خارج الأرجنتين.

وكانت المباراة أرجئت يوم الأحد الماضي إلى موعد لاحق بعد تعرض حافلة بوكا جونيورز لاعتداء من مشجعي ريفر بلايت حيث تأجلت المباراة في البداية من يوم السبت إلى اليوم التالي ثم تقرر بعدها تأجيل المباراة إلى أجل غير مسمى بعد ما أعلن الاتحاد القاري إرجاء المباراة حتى إشعار آخر معتبراً أن ظروف إقامتها غير متوافرة.

وقد نقل عدة لاعبين من فريق بوكا جونيورز بينهم القائد بابلو بيري إلى المستشفى إثر وقوع إصابات بجروح وإصابات في العيون.

وأعلن "كونمبيول" اليوم أن لجنة الانضباط التابعة له أبلغت نادي ريفر بلايت بفتح تحقيق في أعمال العنف التي أدت لتأجيل إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس مع ضيفه ومواطنه بوكا جونيورز.

من جهة أخرى قدم وزير الأمن في بلدية بوينوس آيرس استقالته برفقة مدير دائرة الأمن الرياضي إثر فشل عملية حماية حافلة بوكا جونيورز في اتجاهها لخوض إياب نهائي كأس ليبرتادوريس.

يذكر أن الفريقين تعادلا 2-2 ذهاباً على ملعب بوكا "بومبونيرا" في 11 نوفمبر الجاري، وكان من المقرر أن يلتقيا إياباً على ملعب ريفر "مونيومنتال" يوم السبت الماضي.