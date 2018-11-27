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انت الان تتابع كريستوفاو: حضرنا خطة لمخادعتهم ..وعمروش: أمام النصر سنلعب بذكاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد هيلدر كريستوفاو مدرب فريق النصر صعوبة مباراة الغد أمام فريق مولودية الجزائر في مدينة الجزائر فيإياب دور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم بعد خسارة النصر مباراة الذهاب 0-1.
وقال في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فريق مولودية الجزائر غداً الأربعاء: "المباراة ستكون صعبة، ومهمتنا في الجزائر تكمن في خطفبطاقة التأهل".
واضاف: سنسجل بالتأكيد، ولكن يجب ألا ندخل في التسرع والذي سيفقدنا التركيز، ولدينا فكرة جيدة عن فريق مولودية الجزائر، وقد حضرنا خطة لمخادعتهم.
وزاد قائلاً: "نعرف أن فريق مولودية لن يفتح اللعب بعد تقدمهم في الرياض، وسيكون حضور الجماهير بشكل كبير تحفيزاً لنا وليس عامل ضغط سلبي، أما بشأن البديل لمرابط، فلدينا البديل له وغيابه لا يعني أننا سنلعب ناقصين".
في المقابل، أوضح مدرب فريق مولودية الجزائر، عادل عمروش بأن حالة المنافس لا تهمه وكذلك لاعبوه الغائبون، وقال، في المؤتمر الصحفي الذي عقده هو الآخر: "لن ألتفت للانتقاداتبخصوص طريقة اللعب، وما يهمني هو التأهل واللعب بذكاء، ولو غامرنا بالهجوم لإرضاءالجمهور سنتلقى الأهداف، ويجب أن نكون أذكياء، والغيابات مؤثرة ولكن لدينا البديل اللازم".
وتمنى عمروش حضور جماهير فريقه بكثافة لمساندة اللاعبين.
كريستوفاو: حضرنا خطة لمخادعتهم ..وعمروش: أمام النصر سنلعب بذكاءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-27
أكد هيلدر كريستوفاو مدرب فريق النصر صعوبة مباراة الغد أمام فريق مولودية الجزائر في مدينة الجزائر فيإياب دور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم بعد خسارة النصر مباراة الذهاب 0-1.
وقال في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فريق مولودية الجزائر غداً الأربعاء: "المباراة ستكون صعبة، ومهمتنا في الجزائر تكمن في خطفبطاقة التأهل".
واضاف: سنسجل بالتأكيد، ولكن يجب ألا ندخل في التسرع والذي سيفقدنا التركيز، ولدينا فكرة جيدة عن فريق مولودية الجزائر، وقد حضرنا خطة لمخادعتهم.
وزاد قائلاً: "نعرف أن فريق مولودية لن يفتح اللعب بعد تقدمهم في الرياض، وسيكون حضور الجماهير بشكل كبير تحفيزاً لنا وليس عامل ضغط سلبي، أما بشأن البديل لمرابط، فلدينا البديل له وغيابه لا يعني أننا سنلعب ناقصين".
في المقابل، أوضح مدرب فريق مولودية الجزائر، عادل عمروش بأن حالة المنافس لا تهمه وكذلك لاعبوه الغائبون، وقال، في المؤتمر الصحفي الذي عقده هو الآخر: "لن ألتفت للانتقاداتبخصوص طريقة اللعب، وما يهمني هو التأهل واللعب بذكاء، ولو غامرنا بالهجوم لإرضاءالجمهور سنتلقى الأهداف، ويجب أن نكون أذكياء، والغيابات مؤثرة ولكن لدينا البديل اللازم".
وتمنى عمروش حضور جماهير فريقه بكثافة لمساندة اللاعبين.
27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440
06:47 PM
قبل مباراة إياب دور الـ١٦ بين العالمي ومولودية الجزائري
أكد هيلدر كريستوفاو مدرب فريق النصر صعوبة مباراة الغد أمام فريق مولودية الجزائر في مدينة الجزائر فيإياب دور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم بعد خسارة النصر مباراة الذهاب 0-1.
وقال في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فريق مولودية الجزائر غداً الأربعاء: "المباراة ستكون صعبة، ومهمتنا في الجزائر تكمن في خطفبطاقة التأهل".
واضاف: سنسجل بالتأكيد، ولكن يجب ألا ندخل في التسرع والذي سيفقدنا التركيز، ولدينا فكرة جيدة عن فريق مولودية الجزائر، وقد حضرنا خطة لمخادعتهم.
وزاد قائلاً: "نعرف أن فريق مولودية لن يفتح اللعب بعد تقدمهم في الرياض، وسيكون حضور الجماهير بشكل كبير تحفيزاً لنا وليس عامل ضغط سلبي، أما بشأن البديل لمرابط، فلدينا البديل له وغيابه لا يعني أننا سنلعب ناقصين".
في المقابل، أوضح مدرب فريق مولودية الجزائر، عادل عمروش بأن حالة المنافس لا تهمه وكذلك لاعبوه الغائبون، وقال، في المؤتمر الصحفي الذي عقده هو الآخر: "لن ألتفت للانتقاداتبخصوص طريقة اللعب، وما يهمني هو التأهل واللعب بذكاء، ولو غامرنا بالهجوم لإرضاءالجمهور سنتلقى الأهداف، ويجب أن نكون أذكياء، والغيابات مؤثرة ولكن لدينا البديل اللازم".
وتمنى عمروش حضور جماهير فريقه بكثافة لمساندة اللاعبين.
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المصدر : الخليج 365
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