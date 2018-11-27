السعودية اليوم / باكستان تستضيف معرض الدفاع الدولي العاشر في كراتشي

إسلام آباد 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسافتتح الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي اليوم، فعاليات معرض وندوة الدفاع الدولي العاشر "آيدياز 2018" الذي تستضيفه مدينة كراتشي.وأوضح الرئيس علوي في كلمة الافتتاح أن باكستان تؤمن في التعايش السلمي ولا تحمل أي نوايا عدوانية، وأن أسلحتها من أجل نوايا سلمية، وتم تطويرها للدفاع وليس للاعتداء.وأشاد بجهود القوات المسلحة الباكستانية في القضاء على الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار إلى باكستان.ويستمر المعرض الذي تنظمه هيئة تطوير الصادرات الدفاعية الباكستانية تحت إشراف وزارة الإنتاج الدفاعي أربعة أيام بمشاركة 262 وفدًا رفيع المستوى وشريكات محلية ودولية مصنعة للأسحلة من 51 دولة، ومن المقرر أن تعرض هذه الوفود أحدث الابتكارات التكنولوجية بمجال الدفاع خلال المعرض.وسيقام على هامش المعرض عدد من الندوات يشارك فيها خبراء استراتيجيين ودفاعيين من مختلف الدول الصديقة لتسليط الضوء على التطورات الاستراتيجية الراهنة حول العالم.وستعرض باكستان في جناحها بهذا المعرض مجموعة واسعة من منتجاتها الدفاعية والحربية بما في ذلك دبابة "الخالد" والطائرة الحربية "رعد جي أف -17" والصواريخ والزوارق البحرية والأسلحة الخفيفة والمعدات الالكترونية.// انتهى //19:44ت م0303