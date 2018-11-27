السعودية اليوم / جامعة نجران تقيم ورشة عمل "أثق بلغتي الإنجليزية"

نجران 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسأقامت وحدة الأنشطة الطلابية بكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات بالتعاون مع كلية اللغات والترجمة بجامعة نجران أمس، ورشة عمل بعنوان "أثق بلغتي الإنجليزية"، قدمتها الدكتورة البتول الحازمي للتوعية بأهمية اللغة الإنجليزية وتعزيز ثقة الطالبة بتحدثها للغة، بحضور عدد من طالبات الكلية وعضوات هيئة التدريس.وهدفت الورشة إلى توعية الطالبة بأهمية تطوير وتعلم اللغة الإنجليزية كوسيلة اتصال عالمية، ومساعدة الطالبة على اكتساب الثقة وتكوين انطباع جيد تجاه اللغة الإنجليزية، وكذلك تعزيز الدوافع الإيجابية لدى الطالبة والتغلب على السلبية منها لتعلم اللغة الإنجليزية، وتعريفها بالطرق والوسائل الحديثة المختلفة لتنمية مهارات تعلم اللغة، إلى جانب تحفيزها على استخدام مهارات البحث وتوظيف التقنية الحديثة لتطوير اللغة ومن ثم التطبيق العملي في المجالات المختلفة.وبينت الدكتورة الحازمي خلال البرنامج أهمية الثقة، وتعزيزها لاكتساب المهارات اللغوية، بالإضافة إلى العوامل النفسية والشخصية التي تؤثر في تعلم اللغة، وكيفية بدء تعلم اللغة، والحقول والمهارات التي يجب تطويرها لتعلمها، مع شرح خطوات عملية لتطوير اللغة في الجانب الأكاديمي، ودور التقنية الحديثة وأهميتها في تطوير اللغة.// انتهى //19:32ت م0299