بريطانيا : موجة ضباب كثيفة تسبب إلغاء مئات الرحلات الجوية أو تأخيرها
لندن 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس
تسببت موجة ضباب كثيفة اليوم، في إلغاء مئات الرحلات الجوية من مطاري هيثرو ولندن سيتي البريطانيين، أوتأخيرها.
وأوضح متحدث باسم مطار هيثرو أن سلطات الطيران ألغت صباح اليوم 62 رحلة جوية مغادرة فيما تم تأخير 380 رحلة أخرى لمدة تزيد عن 15 دقيقة بسبب سوء الرؤية الناتجة عن موجة الضباب الكثيفة.
كما نقلت وسائل الإعلام المحلية الأنباء عن إلغاء 62 رحلة جوية وتأخير 46 رحلة من مطار لندن سيتي، فيما تأخرت مئات الرحلات المغادرة لمطار قاتويك لذات السبب.
ويأتي هذا في ظل تحذير مكتب الأرصاد الجوية من قدوم العاصفة ديانا مصحوبة بأمطار غزيرة إلى أجزاء واسعة من البلاد ابتداءً من صباح الغد وتستمر لمدة 24 ساعة تقريبًا.
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19:30ت م
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