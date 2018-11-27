السعودية اليوم / القاهرة تستضيف المؤتمر العربي السابع عشر الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات



القاهرة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس

تستضيف العاصمة المصرية الاثنين المقبل أعمال المؤتمر العربي السابع عشر الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات "حوكمة خدمات الرعاية الصحية"، وتنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الجامعة العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وبشراكة استراتيجية لمجموعة المواساة للخدمات الطبية بالمملكة العربية

ويتناول المؤتمر الذي يستمر 3 أيام، دور الحوكمة وتجربة المريض في تحسين خدمات الرعاية الصحية، والتحديات الاستراتيجية والقانونية لحوكمة الرعاية الصحية والتجارب الناجحة لتلك الحوكمة بالاعتماد على تجربة المريض.

وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح له اليوم إن للمؤتمر أهمية بالغة في مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي واستدامته، بالإضافة إلى جودة الخدمات الصحية وسلامتها وتطبيق معاييرها، ورسم سياسات صحية تحقق أبعاد الصحة العامة والتغطية الصحية الشاملة ، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود للارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور توفيق بن أحمد خوجة من جانبه، أن المؤتمر يتضمن سبع جلسات على مدى ثلاثة أيام يناقش خلالها 23 ورقة عمل مقدمه من 27 متحدث من المتخصصين في مجال إدارة المستشفيات وحوكمة خدمات الرعاية الصحية.

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19:30ت م

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القاهرة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واستستضيف العاصمة المصرية الاثنين المقبل أعمال المؤتمر العربي السابع عشر الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات "حوكمة خدمات الرعاية الصحية"، وتنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الجامعة العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وبشراكة استراتيجية لمجموعة المواساة للخدمات الطبية بالمملكة العربية السعودية ويتناول المؤتمر الذي يستمر 3 أيام، دور الحوكمة وتجربة المريض في تحسين خدمات الرعاية الصحية، والتحديات الاستراتيجية والقانونية لحوكمة الرعاية الصحية والتجارب الناجحة لتلك الحوكمة بالاعتماد على تجربة المريض.وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح له اليوم إن للمؤتمر أهمية بالغة في مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي واستدامته، بالإضافة إلى جودة الخدمات الصحية وسلامتها وتطبيق معاييرها، ورسم سياسات صحية تحقق أبعاد الصحة العامة والتغطية الصحية الشاملة ، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود للارتقاء بجودة الخدمات الصحية.وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور توفيق بن أحمد خوجة من جانبه، أن المؤتمر يتضمن سبع جلسات على مدى ثلاثة أيام يناقش خلالها 23 ورقة عمل مقدمه من 27 متحدث من المتخصصين في مجال إدارة المستشفيات وحوكمة خدمات الرعاية الصحية.// انتهى //19:30ت م0296

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