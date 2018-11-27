السعودية اليوم / جامعة حائل تستضيف أعضاء مجلس المنطقة

حائل 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واساستقبل معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم في مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية اليوم, أعضاء مجلس منطقة حائل بعد زيارتهم للاطلاع على إنجازات الجامعة خلال الفترة الماضية, ضمن برنامج التواصل المجتمعي الذي يهتم بدعوة رجال العلم والمعرفة والمتخصصين.وتحدث معاليه خلال اللقاء عن رؤية الجامعة وأهداف المرحلة المقبلة التي تتوافق مع خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 بناءً على خطة الجامعة الاستراتيجية التي تمتد لخمسة أعوام مقبلة, مشيراً إلى تطوير برامج التعليم العالي واحتياجات سوق العمل التي تقوم عليها الجامعة ضمن مسؤولياتها.من جهته, أوضح وكيل جامعة حائل للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الدكتور عبدالعزيز بن رشيد العمرو, أن الجامعة تحرص دائماً على استضافة قيادات من الوطن والمنطقة ومن أصحاب الرأي وأهل الخبرة من ذوي الاختصاص, وذلك لاطلاعهم على واقع الجامعة ورؤيتها والاستفادة الكاملة من ما يقدمونه من أراء ستنعكس بلا شك على خطط العمل والبرامج التي تقدمها الجامعة, مبيناً أن برنامج التواصل المجتمعي يُعد من أوجه الشراكة والتعاون المثمر الذي تصب نتائجه في خدمة المنطقة وأبنائها.وفي نهاية اللقاء, تجول أعضاء مجلس المنطقة في مبنى كليات الهندسة, وعلوم وهندسة الحاسب الآلي, والتمريض, والمجتمع, ومقر عيادات طب الأسنان, والمبنى الإداري, والسكن الجامعي, ومركز المؤتمرات.// انتهى //19:29ت م0295